Врач рассказала о симптомах язвы желудка

Заведующая отделением гастрогепатопанкреатоэнтерологии №57 Боткинской больницы Оксана Левина назвала главные симптомы язвы желудка. Врач рассказала о признаках болезни в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Левина сказала, что язву желудка часто обнаруживают во время гастроскопии, которую пациент делает по другому поводу.

«Очень часто пациент делает гастроскопию по поводу анемии, хронического снижения уровня гемоглобина, слабости или вздутия живота умеренного, которое не является прямым симптомом язвы желудка, но находят, диагностируют», — рассказала она.

Кроме того, Левина отметила, что классическими симптомами язвы является отрыжка и ноющая боль, имитирующая чувство голода. Однако, эти симптомы тоже проявляются не во всех случаях.

Она добавила, что если после еды появляется ноющая боль в области желудка, то следует обратиться к врачу и сделать гастроскопию. Левина так же заметила, что острое жжение редко указывает на язвенный дефект

«Чаще люди жалуются на жгучую боль, но она является как раз-таки симптомом функциональных расстройств. Жжение в этой области не очень характерны для язвы. Когда после приёма пищи появляется какая-то ноющая боль, вот это повод сделать гастроскопию», — сказала специалист.

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