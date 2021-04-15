Российский врач назвала правила поедания цитрусовых

Чрезмерное употребление цитрусовых может навредить организму, заявила врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова. Ее слова передает телеканал «Звезда».

Она пояснила, что снизить количество цитрусовых в рационе нужно людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, язвой желудка, частыми гастритами. «Особенно плохо в данном случае есть их натощак в натуральном виде, вследствие чего могут возникнуть сильные болевые ощущения или приступы изжоги, которые цитрусовые провоцируют», — сказала врач.

Дианова добавила, что существует норма употребления любых фруктов — 400 граммов, поэтому всегда нужно учитывать, сколько цитрусовых можно съесть с учетом других фруктов и овощей.

Специалист добавила, что цитрусовые могут быть полезными, например, для работы кишечника — они способствуют пищеварению и являются хорошим средством при запорах.

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