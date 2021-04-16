Врач предупредила об опасности популярного в России «коварного» фрукта

Популярная в России хурма может быть коварной и опасной для людей с хроническими заболеваниями, заявила врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Употребления этого фрукта в первую очередь стоит избегать людям с сахарным диабетом и ожирением, поскольку он богат углеводами. «Хурма из-за своего вяжущего эффекта может давать болевые ощущения людям с хроническими заболеваниями. Может давать и изжогу, и отрыжку», — пояснила врач.

Больным гастритом врач советует есть хурму без шкурки. Марченко также заметила, что лучше покупать созревшие плоды, чтобы они не «вязали».

Ранее врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова заметила, что чрезмерное употребление цитрусовых может навредить организму. Она пояснила, что снизить количество цитрусовых в рационе нужно людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, язвой желудка, частыми гастритами.