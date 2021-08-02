Иммунолог перечислил три последствия «длинного COVID-19»

При «длинном COVID-19» возможно системное поражение всех сосудов. По этой причине могут пострадать мозг, сердце и половые железы у мужчин. Такие три последствия перенесенного заболевания перечислил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Его слова приводит Национальная служба новостей.

«Чувствительнее всего к недостатку кислорода и повреждению кровотока мозг, нервные волокна, ткани, сердце, а у мужчин еще и половые железы. Осложнения остаются надолго, а на какой срок — зависит от конкретного человека», — сказал Жемчугов и добавил, что осложнения остаются, пока сосуды не восстановятся.

По его словам, «длинный COVID-19» может быть как у пожилых, так и у молодых пациентов, а лечение занимает до полугода.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что такое продолжительное заболевание может развиваться не более чем у пяти процентов заболевших. Это связано с течением болезни и состоянием иммунитета. По его словам, вакцинация предотвращает развитие тяжелых форм коронавируса и действует против «длинного COVID-19».

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что к признакам «длинного COVID-19» относятся быстрая утомляемость, когнитивная дисфункция, раздражительность, панические атаки, забывчивость. По его словам, при «длинном COVID-19» переболевшие люди не могут в течение двух и более месяцев вернуться к нормальной жизни.