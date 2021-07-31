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Проценко перечислил признаки «длинного COVID-19»

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Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

К признакам «длинного COVID-19» относятся быстрая утомляемость, когнитивная дисфункция, раздражительность, панические атаки, забывчивость, рассказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Об этом сообщает РБК в субботу, 31 июля.

По его словам, при «длинном COVID-19» переболевшие люди не могут в течение двух и более месяцев вернуться к нормальной жизни.

Главврач считает, что избежать этих последствий можно путем вакцинации.

В России термин «длинный COVID» начал активно применяться с осени 2020 года. Речь идет о характерных симптомах, которые сохраняются длительное время после выздоровления. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, это явление зафиксировано во многих странах мира.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Джанет Диас ранее сообщила, что организации известно более 200 симптомов затяжного коронавируса. Среди наиболее распространенных она выделила когнитивную дисфункцию, усталость и одышку.

18 июля профессор-биотехнолог из Сколковского института науки и технологий, специалист в области разработки вакцин Дмитрий Кулиш рассказал, что «длинным COVID-19» считается состояние, при котором происходит рост уровня антител с кратковременной защитой без увеличения показателя долгосрочной защиты. «Это значит, что где-то в вас завис этот страшный вирус, он распространяется», — объяснил он.

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