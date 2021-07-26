Российский иммунолог оценил продолжительность последствий COVID-19

После коронавирусной инфекции иммунная система человека может никогда не восстановиться у тех, кто переболел особенно тяжело. Так оценил продолжительность последствий COVID-19 заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, иммунолог Михаил Костинов, сообщает РБК.

По словам российского иммунолога, «постковидный синдром» длится в течение трех месяцев, а после него появляется хроническая форма дефектов, которая может сохраняться много лет.

Костинов отметил, что 30-40 процентов людей, которые переболели коронавирусом в тяжелой форме, не смогут вернуться к прежнему уровню здоровья.

Ранее ученые пришли к выводу, что у переболевших COVID-19 людей могут ухудшиться когнитивные способности даже после легкой формы заболевания. Согласно статье, опубликованной в журнале The Lancet, в случае средней тяжести коронавируса, последствия болезни сравнимы с инсультом. У тех, кто был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, снижение результатов мозговой деятельности оказалось эквивалентно семи пунктам IQ.