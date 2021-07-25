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Иммунолог оценил вероятность появления «лямбда»-штамма COVID-19 в России

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Фото: Гришкин Денис / Агентство «Москва»

Зародившийся в Перу «лямбда»-вариант коронавируса распространяется в Южной Америке и вскоре может появиться и в России. Об этом в ходе интервью URA.RU предупредил иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Специалист напомнил, что штамм был обнаружен в декабре 2020 года. За прошедшее время он успел добраться до Европы. «Скорее всего, он у нас уже есть, так как в России происходит мало секвенирования (выделения новых мутаций — прим. «Ленты.ру»)», — заметил Крючков.

Оценивая вероятное развитие событий, иммунолог предположил, что новый штамм COVID-19 может потеснить «гамма»-вариант в России, если он окажется более заразным. Кандидат наук указал на тот факт, что высокую смертность в Перу списывают на контагиозность «лямбда»-варианта, однако однозначного вердикта пока нет. «По данным эпиднадзора, к середине июня в крупных российских городах было зарегистрировано более 90 процентов случаев заражения "дельта"-линии, "гамма" навряд ли будет серьезным конкурентом, скорее "лямбда"-штамм сможет откусить свой кусок при попадании в достаточном количестве в Россию», — добавил эксперт.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее выявила распространение «лямбда»-варианта коронавируса более чем в 30 странах. Уточнялось, что речь идет об относительно молодом варианте COVID-19, который впервые был выявлен в Перу в декабре 2020 года. В основном он наблюдается в Северной и Южной Америке.

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