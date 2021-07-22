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В России зарегистрировали выявляющую штаммы коронавируса за два часа систему

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Фото: fmba.gov.ru

В России зарегистрирована новая тест-система для выявления новых штаммов коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Федерального медико-биологического агентств (ФМБА).

Как отметила глава ФМБА Вероника Скворцова, специалисты в кратчайшие сроки разработали единственный в своем роде набор реагентов, которые могут определить генетические линии коронавируса.

«Эта тест-система позволяет выявлять наиболее значимые генетические линии вируса всего за два часа, что в настоящее время очень актуально на фоне пандемии для понимания особенностей вируса и прогнозов клинической картины болезни», — уточнила Скворцова.

Ранее в научном центре «Вектор» сообщили, что в России выявлен «гамма»-штамм коронавируса. В центре вирусологии рассказали, что бразильский штамм, как и индийский, является более заразным. Они оба находятся в категории «вызывающих озабоченность», в частности из-за того, что могут снижать эффективность антител.

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