В России зарегистрировали выявляющую штаммы коронавируса за два часа систему

В России зарегистрирована новая тест-система для выявления новых штаммов коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Федерального медико-биологического агентств (ФМБА).

Как отметила глава ФМБА Вероника Скворцова, специалисты в кратчайшие сроки разработали единственный в своем роде набор реагентов, которые могут определить генетические линии коронавируса.

«Эта тест-система позволяет выявлять наиболее значимые генетические линии вируса всего за два часа, что в настоящее время очень актуально на фоне пандемии для понимания особенностей вируса и прогнозов клинической картины болезни», — уточнила Скворцова.

Ранее в научном центре «Вектор» сообщили, что в России выявлен «гамма»-штамм коронавируса. В центре вирусологии рассказали, что бразильский штамм, как и индийский, является более заразным. Они оба находятся в категории «вызывающих озабоченность», в частности из-за того, что могут снижать эффективность антител.