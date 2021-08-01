Россия
 
Последние новости
Изобретатель антисептика заявил о возможном существовании SARS-CoV-2 с 2013 года
Эксперты оценили вероятность массовых увольнений из-за обязательной вакцинации
Фото с выставки Пабло Пикассо 1956 года заставило москвичек загрустить 
Эксперт рассказал о смертельной опасности кондиционера в машине в жару
Врач рассказала о необходимых для разных штаммов COVID-19 уровнях антител
Илон Маск захотел возглавить Apple
На Украине заявили о попадании Зеленского «в ловушку» Порошенко
Российский боксер Хатаев завоевал бронзу на Олимпиаде
Разозлившуюся из-за побед россиян на Олимпиаде американку затравили в соцсетях
Новости партнеров
Прослушать новость

Инфекционист сравнил будущее коронавируса с насморком

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Sean Gallup / Getty Images

COVID-19 через несколько лет может оказаться не опаснее обыкновенной простуды. Такую версию РИА Новости рассказал руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы Дидье Питте.

По его мнению, человечество обретет антитела к этому вирусу точно так же, как и к уже имеющимся коронавирусам. «Но даже если мы уже знаем эти вирусы и выработали иммунитет, у нас время от времени появляется легкий насморк… И есть очень большой шанс, что COVID-19 пойдет по тому же пути, что и эти коронавирусы. То есть через пять или десять лет 99 или 100 процентов населения будут иметь антитела, но все равно будут болеть в легкой форме, не более. Он станет как насморк», — указал он.

Ранее британские эксперты предсказали сохранение вакцинации от COVID-19 «на долгие годы». Они утверждают, что вызванный вакциной иммунитет к коронавирусу и потенциально тяжелому течению заболевания, вероятно, со временем будет ослабевать. Поэтому эксперты пришли к выводу, что населению может потребоваться ревакцинация. Они также рассказали, что прививочные кампании, возможно, будут проводиться в течение многих лет.

31 июля главврач коронавирусной больницы в Коммунарке Денис Проценко перечислил признаки «длинного COVID-19». К ним относятся быстрая утомляемость, когнитивная дисфункция, раздражительность, панические атаки, забывчивость, а переболевшие люди не могут в течение двух и более месяцев вернуться к нормальной жизни.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Эксперты предсказали сохранение вакцинации от COVID-19 «на долгие годы»
Вирусолог объяснил рекорд смертности от коронавируса в России в июле
Проценко перечислил признаки «длинного COVID-19»