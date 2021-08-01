Инфекционист сравнил будущее коронавируса с насморком

COVID-19 через несколько лет может оказаться не опаснее обыкновенной простуды. Такую версию РИА Новости рассказал руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы Дидье Питте.

По его мнению, человечество обретет антитела к этому вирусу точно так же, как и к уже имеющимся коронавирусам. «Но даже если мы уже знаем эти вирусы и выработали иммунитет, у нас время от времени появляется легкий насморк… И есть очень большой шанс, что COVID-19 пойдет по тому же пути, что и эти коронавирусы. То есть через пять или десять лет 99 или 100 процентов населения будут иметь антитела, но все равно будут болеть в легкой форме, не более. Он станет как насморк», — указал он.

Ранее британские эксперты предсказали сохранение вакцинации от COVID-19 «на долгие годы». Они утверждают, что вызванный вакциной иммунитет к коронавирусу и потенциально тяжелому течению заболевания, вероятно, со временем будет ослабевать. Поэтому эксперты пришли к выводу, что населению может потребоваться ревакцинация. Они также рассказали, что прививочные кампании, возможно, будут проводиться в течение многих лет.

31 июля главврач коронавирусной больницы в Коммунарке Денис Проценко перечислил признаки «длинного COVID-19». К ним относятся быстрая утомляемость, когнитивная дисфункция, раздражительность, панические атаки, забывчивость, а переболевшие люди не могут в течение двух и более месяцев вернуться к нормальной жизни.