Британские эксперты предсказали сохранение вакцинации от COVID-19 «на долгие годы». Об этом говорится в докладе правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE).

Согласно документу, вызванный вакциной иммунитет к коронавирусу и потенциально тяжелому течению заболевания, вероятно, со временем будет ослабевать. Поэтому эксперты пришли к выводу, что населению может потребоваться ревакцинация. Они также рассказали, что прививочные кампании, возможно, будут проводиться в течение многих лет.

Отмечается, что специалисты не уверены в том, как часто гражданам необходимо будет прививаться от COVID-19. По их мнению, скорее всего, со временем снизится именно эффективность вакцин против заражений и легкого течения болезни, однако они будут по-прежнему эффективны против тяжелой формы заболевания.

Ранее специалисты заметили, что повторное заражение коронавирусом характеризуется более низкой вирусной нагрузкой по сравнению с первой инфекцией, что приводит к более слабым симптомам. Это может указывать на то, что COVID-19 может превратиться в сравнительно легкое респираторное заболевание. По данным опроса, проведенного Управлением национальной статистики (ONS) в Великобритании, из 19 470 переболевших коронавирусом людей повторной инфекции подверглись 195 человек. При этом лишь в 48 случаях вирусная нагрузка была высокой.

