Ученые раскрыли секрет врожденного иммунитета

Исследователи из Техасского университета и ученые из Германии и Израиля выяснили, какие соединения активируют белковый комплекс, который отвечает за врожденный иммунитет. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Как сообщают ученые, их открытие поможет разработать новые методы лечения аутоиммунных заболеваний. Они заявляют, что секрет врожденного иммунитета содержится в двух эндогенных (вырабатываемых внутри организма) молекулах. Это мембранный белок TLR4 и белок MD-2. Раньше механизм их работы был не до конца изучен.

Исследователи доказали, что у млекопитающих наличие врожденного иммунитета зависит от того, какой оказалась первая реакция организма на попадание в него инфекции, то есть насколько эффективно сработали мембранный белок TLR4 и белок MD-2.

Кроме того, по данным биологов, были также обнаружены соединения, которые активируют белковый комплекс, — это сульфатиды. Они связываются с белковым комплексом TLR4/MD-2 как лиганды, что позволяет запустить ответную воспалительную реакцию организма на инфекцию.

Все результаты исследования получены на лабораторных мышах. Ученые будут продолжать исследования, чтобы выяснить, по-разному ли рецепторы активируются у мышей и людей.

