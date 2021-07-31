Вирусолог объяснил рекорд смертности от коронавируса в России в июле

Рекорд смертности от коронавируса в России в июле связан с приходом «дельта»-штамма, объяснил бывший заведующий лабораторией центра «Вектор», вирусолог Александр Чепурнов. Его цитирует радиостанция «Говорит Москва» в субботу, 31 июля.

Он отметил, что хуже уже не будет. «Сегодня умирают те люди, которые заболели две недели назад. Сейчас будет происходить снижение», — сказал специалист.

В то же время Чепурнов прогнозирует появление более тяжелых мутаций коронавируса. Решением проблемы, по его словам, будет всеобщая вакцинация.

«Совершенно критическим моментом является то, что мы медленно вакцинируемся. Государство не справляется с вакцинацией», — посетовал вирусолог.

В свою очередь, член-корреспондент РАН, вирусолог Сергей Нетесов связывает рост смертности с аномальной жарой и отсутствием кондиционеров в больницах.

29 июля в России третий раз за месяц была зафиксирована рекордная смертность от COVID-19: за сутки скончались 799 человек с подтвержденным диагнозом. Такие же показатели смертности были зафиксированы в стране 16 и 24 июля.