Вирусолог связал рост смертности от COVID-19 с плохим оборудованием больниц

Член-корреспондент РАН, вирусолог Сергей Нетесов в разговоре с корреспонденткой «Ленты.ру» связал рост смертности от коронавируса в России с аномальной жарой и отсутствием кондиционеров в больницах. Он также отметил, что имеет место и временной фактор — с момента попадания пациента в медучреждения до того или иного исхода болезни проходит две-три недели.

В России в третий раз за месяц выявили антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки с начала пандемии. За минувшие 24 часа скончались 799 пациентов. Такие же показатели смертности были зафиксированы в стране 16 и 24 июля. Общее число летальных исходов составило 156 977.

Отсутствие оборудования и фактор времени

Нетесов заметил, что ситуация с ростом смертности от COVID-19 наблюдается уже вторую неделю, несмотря на общее падение числа заболевших. Связывает он ее в первую очередь с рекордной для многих регионов страны жарой, к которой оказались не готовы отечественные медучреждения.

«Большая часть наших инфекционных палат не оборудована кондиционерами, а в условиях жары люди, находящиеся в критической ситуации, чувствуют себя крайне плохо, у них возникают симптомы сердечно-сосудистой недостаточности, и результат мы видим в повышенной смертности. Я полагаю, что рост смертности жарким летом в сравнении с другими временами года вызван именно этим: когда у пациентов высокая температура, их надо охлаждать. А охлаждать нечем», — объяснил специалист.

Кроме того, необходимо учитывать, что смерть пациента наступает не сразу — от момента попадания в больницу до конца болезни проходит две-три недели, в результате чего показатели по смертности запаздывают относительно заболеваемости.

«Человек сначала попадает в больницу, потом идет ухудшение, и только за ним следует выздоровление или иное, печальное завершение болезни. Период этот продолжается недели две-три, то есть смертность как бы запаздывает за заболеваемостью, — объяснил Нетесов. — По моим оценкам, спад должен произойти в лучшем случае через десять дней, в худшем — недели через три».

Многие связывают рост смертности с появлением нового «дельта»-штамма коронавируса, однако, по мнению врача, эти события никак не связаны.

«Появление нового штамма COVID-19 с высокой смертностью связывать сложно. Во всем мире отмечается, что с ухудшением течения заболевания он почти не связан, а вот со скоростью распространения — да, — отметил вирусолог. — Мы видим это даже по странам с высокими темпами вакцинации. Россия же все еще находится внизу списка первой сотни стран по проценту привитых. И этот показатель надо побыстрее улучшать».

Ранее стало известно, что в России в четверг, 29 июля, выявили 23 270 новых случаев COVID-19. Больше всего заражений выявлено в Москве (3356 случаев), в Санкт-Петербурге (1925 случаев), Московской области (1325 случаев) и Нижегородской области (537 случаев). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (11 случаев), Ненецком автономном округе (11 случаев) и в Магаданской области (30 случаев).