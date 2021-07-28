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ВОЗ рассказала о стремительном росте смертности от коронавируса

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Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Заражаемость коронавирусом в мире выросла на восемь процентов за прошедшую неделю, смертность от вызванных инфекцией осложнений — на 21 процент. Об этом говорится в еженедельном бюллетене, опубликованном на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Всего ВОЗ зафиксировала более 3,8 миллиона случаев заражения и больше 69 тысяч смертей. Особенно стремительно смертность растет в странах Юго-Восточной Азии, а также в Северной и Южной Америке.

В организации также рассказали, что «дельта»-штамм коронавируса теперь распространился на 132 страны, хотя ранее был обнаружен в 124 странах.

Ранее американские врачи допустили неэффективность вакцин от коронавируса против штамма «дельта», так как его могут переносить привитые люди. Тем не менее, они все равно призывают вакцинироваться, поскольку именно прививка предотвращает тяжелое течение заболевания, госпитализацию и смерть.

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