Врачи допустили заражение штаммом «дельта» от вакцинированных против COVID-19

Американские врачи допустили неэффективность вакцин от коронавируса против штамма «дельта», так как его могут переносить привитые люди, заявила, выступая перед журналистами, глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски, пишет ТАСС.

По ее словам, носителем этого вида коронавируса могут быть даже люди, полностью прошедшие вакцинацию. «Новые научные данные свидетельствуют о том, что мутация "дельта" ведет себя совершенно иначе, нежели предыдущие штаммы», — добавила биолог. Были зафиксированы случаи, когда «дельтой» заражались именно от людей, которые получили обе прививки.

Валенски добавила, что эта ситуация вызывает серьезную обеспокоенность. Она призвала вакцинироваться и не пренебрегать правилами индивидуальной защиты. «Вакцинация по-прежнему предотвращает тяжелое течение заболевания, госпитализацию и смерть, даже в случае со штаммом "дельта"», — напомнила специалист.

При этом американские эпидемиологи опасаются, что при появлении новых разновидностей коронавируса вакцины станут неэффективными. По их словам, из-за нескольких мутаций может возникнуть штамм, который будет распространяться легче предыдущих. Вероятно, эта форма вируса сможет обходить защиту, которую создают имеющиеся вакцины.

«Дельта»-штамм коронавируса стал доминирующим в США. С данным вариантом связаны почти 52 процента случаев заражения вирусом в стране. В то же время на штаммы «альфа» и «гамма» приходится 29 и 9 процентов соответственно.