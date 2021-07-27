Доктор Комаровский назвал опасную особенность «дельта»-штамма коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал опасную особенность штамма коронавируса «дельта». Пост на эту тему появился в его Instagram-аккаунте.

Доктор заявил, что «дельта»-штамм, в отличие от других мутаций, вызывает болезнь при меньшей инфицирующей дозе. «Получается, что теоретически "дельта" может вызывать более тяжелое течение болезни просто потому, что для возникновения болезни нужно меньшее количество вирусных частиц», — написал Комаровский.

По словам телеведущего, сегодня нет достоверных сведений о том, что этот штамм представляет серьезную угрозу для несовершеннолетних. «Нет научных работ, которые бы утверждали, что "дельта" протекает у детей тяжелее, чем другие разновидности ковида», — уточнил он.

Комаровский подчеркнул, что специфических средств защиты детей от штамма нет. Врач напомнил, что родителям необходимо регулярно проветривать квартиру и избегать мест массового скопления людей. Чтобы избежать их посещения, он посоветовал взрослым заказывать продукты или товары с доставкой на дом.

Ранее Комаровский перечислил шесть главных мер профилактики коронавируса для водителей и курьеров. Врач отметил, что предложенные им способы носят универсальный характер и пригодятся не только работникам сферы услуг.