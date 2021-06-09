Доктор Комаровский развеял миф о смертельной опасности черной плесени

Телеведущий и врач Евгений Комаровский развеял миф о смертельной опасности черной плесени и рассказал, в каких случаях возможно заражение мукормикозом — заболеванием, которое она вызывает. Видео было опубликовано на YouTube-канале Комаровского.

По словам доктора, человек может заразиться только при определенном сочетании разных факторов, среди которых нарушение работы иммунной системы, сахарный диабет второго типа, неправильное лечение стероидами, высокое содержание железа в крови.

Комаровский подчеркнул, что избежать заражения мукормикозом несложно — достаточно следить за состоянием здоровья, чтобы не допускать перечисленных состояний, а также не контактировать напрямую с почвой. По словам доктора, при работе с землей необходимо пользоваться средствами защиты: костюмами, респираторами и перчатками.

Доктор также опроверг слух о том, что мукормикоз стремительно распространяется по миру. Он объяснил, что количество заразившихся в Индии выросло на фоне коронавирусной инфекции и дефицита белка и избыток железа у жителей страны.

Ранее Комаровский предупредил об опасности фруктов для маленьких детей. По его словам, малыши рано учатся кусать, но при этом еще плохо жуют. Поэтому они могут нечаянно проглотить большой кусок фрукта и поперхнуться.