Доктор Комаровский оценил риск использования мобильного телефона в грозу

Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял миф о том, что во время грозы нельзя говорить по мобильному телефону. Риск использования устройства в непогоду он оценил в видео, которое опубликовано на YouTube.

По словам доктора, после того, как он опубликовал видео о правилах поведения во время грозы, его атаковали зрители, уверенные в том, что телефон «притягивает молнию». Они упрекнули Комаровского в том, что он не сказал ничего об этой опасности. Врач, однако, отметил, что никакой опасности на самом деле нет.

«Я даже не ожидал, что эта мысль о том, что мобильный телефон притягивает молнию, настолько плотно укоренилась в головах наших соотечественников», — признался Комаровский. Доктор назвал это слухом и подчеркнул, что подтверждений этого нет ни в одном серьезном научном источнике.

«Сейчас, в XXI веке, у каждого человека есть или в руках, или в кармане мобильный телефон. То есть если молния попадает в человека, то с вероятностью 99 процентов у этого человека есть мобильный телефон», — предположил врач, рассуждая о том, откуда мог взяться этот миф. Комаровский подчеркнул, что после попадания молнии устройство расплавится и будет выглядеть «намного хуже, чем человеческое тело». Именно поэтому люди могут считать, что в случившемся виноват гаджет, заключил специалист.

Доктор заверил, что единственный риск, связанный с использованием телефона в грозу, в том, что из-за помех люди нередко поднимают руку выше. «Если руку с телефоном поднимать, то шансы, что в эту руку попадет молния, наверное, теоретически выше», — объяснил медик.

«Мобильные телефоны не притягивают молнию. Ходить с мобильными телефонами в грозу можно, звонить по мобильному телефону в грозу можно, выключать мобильные телефоны в грозу совсем не обязательно», — заверил доктор.

Ранее Комаровский перечислил принципы, которых, по его мнению, должны придерживаться в работе педиатры, и предостерег зрителей от консультаций с некоторыми типами докторов.