Доктор Комаровский оценил российскую вакцину «Спутник V»

Украинский врач, телеведущий Евгений Комаровский оценил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». В разговоре с журналистом Дмитрием Гордоном он назвал препарат «нормальной вакциной». Запись их беседы опубликована на YouTube-канале Комаровского.

Доктор рассказал, что привился препаратом CoviShield. Отвечая на вопрос Гордона о том, почему он не выбрал вакцину «Спутник V», Комаровский отметил, что не может использовать в своей стране препараты, которые в ней не зарегистрированы.

«Проблема не в "Спутнике". "Спутник" — нормальная вакцина. Просто нет людей, которые могут нормально оформить документацию, чтобы это было на что-то похоже», — сказал Комаровский.

При этом врач подчеркнул, что там, где люди массово прививаются «Спутником V», наблюдается значительное снижение заболеваемости COVID-19 при крайне малом количестве побочных эффектов. В ответ на это Гордон назвал Комаровского «ватником». «Факт остается фактом. Я объективен», — парировал доктор.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назвал «Спутник V» одной из самых востребованных вакцин в мире и отметил, что россияне изменили к ней отношение благодаря ее разработчику Денису Логунову, который испытал препарат на себе и открыто рассказал о его создании.

На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. Затем регистрацию прошли «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Последней была зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».