Доктор Комаровский назвал «уникальное свойство» коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал «уникальное свойство» коронавируса. По его словам, оно заключается в том, что мутации COVID-19 возникают тогда, когда вирус попадает к человеку, у которого мало антител. Об этом сообщает «Суспільне».

Комаровский сообщил, что люди, переболевшие в легкой форме или без симптомов, являются главной средой, где возникают мутации. «Наша мечта о коллективном иммунитете именно поэтому оказывается нереальной. Мы идем к тому, что будем получать раз в два года комплексную вакцину, которая будет содержать несколько вариантов коронавируса», — отметил врач на сессии Харьковского городского совета.

13 апреля врач рассказал, что сделал прививку от коронавируса. Ему вкололи вакцину CoviShield, которая производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. Комаровский пошутил про чипизацию и добавил, что основатель Microsoft Билл Гейтс и глава Facebook Марк Цукерберг пообещали ему «премиум версию с возможностью подключения к заседаниям мирового правительства».