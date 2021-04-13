Доктор Комаровский вакцинировался и пошутил про чип от Билла Гейтса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский сообщил подписчикам своего Telegram-канала о том, что прошел вакцинацию от коронавируса. Доктор пошутил, что во время процедуры ему вкололи чип.

«Теперь буду ждать активации чипа и загрузки обновлений. Билл (Гейтс, основатель Microsoft — прим. «Ленты.ру») и Марик (Марк Цукерберг, основатель Facebook — прим. «Ленты.ру») обещали мне премиум версию с возможностью подключения к заседаниям мирового правительства», — пошутил Комаровский.

Доктор также приложил к посту фотографию препарата. Судя по снимку, ему вкололи вакцину CoviShield, которая производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca.

В начале марта Комаровский одобрил применение индийской вакцины, которую закупили власти Украины в феврале. Эффективность CoviShield превышает 60 процентов, а от тяжелых форм заболевания — 90 процентов, сообщал тогда врач.

Ранее министр здравоохранения Украины заявлял, что рассчитывает на победу над коронавирусом в стране до конца 2021 года. Для этого, по его словам, необходимо вакцинировать не менее 70 процентов взрослого населения.