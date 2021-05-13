Доктор Комаровский призвал научиться жить в сквозняках и объяснил их пользу

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, насколько важна роль проветривания для профилактики заражения коронавирусом, и призвал зрителей научиться жить в сквозняках. Их пользу он объяснил в видео, опубликованном на YouTube.

По словам Комаровского, медицинский журнал Lancet опубликовал статью, в которой утверждается, что не существует аргументов в пользу доминирующей роли контактного и воздушно-капельного способа передачи коронавируса. Огромное значение имеет аэрозольный путь передачи, отметил доктор. «Сейчас становится понятным, что COVID-19 — это тоже летучая вирусная инфекция», — уточнил он.

Врач подчеркнул, что эта информация делает очевидными меры профилактики. Тем не менее он констатировал, что ему приходится говорить об одних и тех же мерах годами. Комаровский объяснил, что главное, что необходимо сделать для недопущения высокой концентрации вируса во вдыхаемом воздухе — это открыть форточку. Он также рассказал, что очень важно следить за состоянием и наличием вентиляционных систем и стараться проводить мероприятия на свежем воздухе.

«Ребята, давайте откроем окна! Давайте, в конце концов, бороться с вот этими всеми клушами и психопатами, для которых открытая форточка в городском транспорте — это чуть ли не самая страшная беда», — призвал зрителей доктор. Он также посоветовал научить детей следить за тем, чтобы форточки в учебных классах всегда были открыты. Тем же, на кого плохо действует сквозняк, Комаровский порекомендовал научиться жить с ним. «Нам всем надо научиться жить в сквозняках», — констатировал он.

Ранее Комаровский предупредил об опасности, которую фрукты могут нести для маленьких детей. Он отметил, что малыши рано учатся кусать, но при этом еще плохо жуют. По словам медика, маленькие дети могут нечаянно проглотить большой кусок фрукта и поперхнуться.