Доктор Комаровский описал свое состояние после вакцинации от коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский описал свое самочувствие после вакцинации от коронавируса. Он поблагодарил подписчиков за поддержку и за множество вопросов о его здоровье, а также пожаловался на легкую боль в месте инъекции. Ролик с рассказом о своем состоянии доктор выложил на YouTube.

Комаровский отметил, что не ожидал огромного количества комментариев с вопросами о том, как он себя чувствует. Врача удивило волнение людей по поводу его здоровья.

«Все по большому счету нормально. Вообще чувствую себя хорошо, кроме очень легкой боли в месте инъекции. А вообще все нормально», — успокоил переживающих подписчиков доктор.

13 апреля врач написал, что сделал прививку от коронавируса. Ему вкололи вакцину CoviShield, которая производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. Комаровский пошутил про чипизацию и добавил, что основатель Microsoft Билл Гейтс и глава Facebook Марк Цукерберг пообещали ему «премиум версию с возможностью подключения к заседаниям мирового правительства».

В начале марта Комаровский одобрил применение индийской вакцины, которую закупили власти Украины. Эффективность CoviShield превышает 60 процентов, а от тяжелых форм заболевания — 90 процентов, сообщал тогда врач.