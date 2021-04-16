Доктор Комаровский назвал главные условия для размножения людей

Врач и телеведущий Евгений Комаровский прокомментировал жалобу зрительницы о том, что ее родители долгое время отказывались устанавливать в квартире гигрометр и термометр. Комаровский сказал, что понимает недовольство девушки, а также назвал главные условия для размножения людей. Ролик доступен на его YouTube-канале.

«Я вам всячески и настоятельно рекомендую. Начинайте размножаться только тогда, когда выполнено одно из двух условий: или полное взаимопонимание с будущими бабушками и дедушками, или отдельная площадь, где вы сами будете определять, каким воздухом дышит ваш ребенок», — высказался телеведущий.

Комаровский неоднократно говорил о значимости различных датчиков для контроля температуры и влажности воздуха. Кроме того, врач рекомендовал устанавливать специальные приборы для определения уровня угарного газа. По словам Комаровского, все больше людей топят жилье дровами, поэтому у них высокие шансы отравиться газом.