Доктор Комаровский предостерег от визитов к некоторым врачам

Врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил принципы, которых, по его мнению, должны придерживаться в работе педиатры. В видео, опубликованном на YouTube, он также предостерег зрителей от консультаций с некоторыми типами докторов.

Комаровский отметил, что часто получает письма «совершенно чудовищного содержания». К примеру, автор одного из них пожаловался на врача, который в течение полутора лет выписывал ребенку, у которого не проходил кашель, сиропы от кашля. Другой родитель, обратившийся к Комаровскому, рассказал о педиатре, который прописал уколы антибиотиков ребенку с непоставленным диагнозом.

Раскритиковав действия коллег, доктор перечислил 25 принципов, которыми, как он считает, должны руководствоваться детские врачи. В частности, выступать за доказательную медицину, всегда отвечать на вопросы родителей, не препятствовать консультациям с другими специалистами, быть против лекарств с недосказанной эффективностью и стараться не делать детям больно. «Каждый укол в детскую попу — это укол в совесть взрослого!» — заявил Комаровский. Специалист добавил, что считает аморальным любые денежные взаимоотношения врача и работника аптеки или сотрудника лаборатории.

Грамотный доктор, по его словам, также не должен лечить несуществующие болезни. «Вы должны бегом бежать от якобы специалистов, которые будут лечить улыбающемуся ребенку повышенное внутричерепное давление, дискинезию желчевыводящих путей, диатезы и прочий бред, не имеющий никакого отношения к современной медицинской науке», — предостерег Комаровский.

«Очень многие мои коллеги, причем я готов взять это в кавычки, не имеют к этим принципам вообще никакого отношения», — посетовал доктор и призвал зрителей делать правильные выводы, а «нормальных врачей» — объединяться.