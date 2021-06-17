Доктор Комаровский раскрыл опасность популярной пищевой добавки

Телеведущий и врач Евгений Комаровский заявил, что лецитин, популярная пищевая добавка, может быть небезопасен для некоторых людей. Вред, который может нанести употребление лецитина в пищу, он раскрыл в посте в Instagram.

«В процессе расщепления лецитина в кишечнике образуются вещества, оказывающие негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. В этом плане есть определенный риск передозировки», — отметил доктор.

По словам Комаровского, в его семье никто лецитин не принимает, своим пациентам он его также не назначает. Специалист подчеркнул, что в настоящее время не существует убедительных работ, доказывающих «огромную пользу лецитина».

«В подавляющем большинстве случаев все, что пишут о его чрезмерной пользе — это чистый бизнес», — уверен он. Комаровский заключил, что в постоянных рекомендациях принимать лецитин «бизнеса намного больше, чем реальной пользы».

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