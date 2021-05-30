Доктор Комаровский призвал кормящих грудью женщин вакцинироваться

Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос зрительницы о том, можно ли кормящим грудью женщинам вакцинироваться от коронавируса. Он призвал матерей делать прививку. Ответ доктора опубликован в его Telegram-канале.

По словам Комаровского, в настоящее время врачи не имеют юридических прав разрешать кормящим матерям вакцинироваться, потому что влияние прививок на женщину и ее ребенка еще не изучено в полной мере. Но и официальных запретов на вакцинацию тоже пока не существует.

«Я скажу так: если бы мой близкий человек кормил грудью и встал бы вопрос вакцинироваться от COVID-19 или нет, я бы однозначно рекомендовал вакцинацию. Потому что для ребенка в этом точно нет ничего опасного», — ответил Комаровский.

Телеведущий добавил, что кормящих матерей нежелательно вакцинировать живыми вакцинами, но делать прививки без живого вируса абсолютно безопасно.

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