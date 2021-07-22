Доктор Комаровский назвал шесть главных мер профилактики коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал шесть главных мер профилактики коронавируса для водителей и курьеров. О способах защиты от инфекции эксперт рассказал в видео, опубликованном на его Youtube-канале.

По словам специалиста, в жизни водителей и курьеров присутствуют два фактора риска. Во-первых, представители этих профессий постоянно общаются с большим числом людей, о здоровье которых не имеют никакой информации, и, во-вторых, встречи с клиентами чаще всего происходят в плохо вентилируемом пространстве.

«Вакцинация — самый эффективный, самый соответствующий требованиям современной медицинской науки и эпидемиологии способ. Это признак логики и здравого смысла, это реальная забота о своем здоровье и здоровье всех, кто рядом», — сказал Комаровский. Специалист подчеркнул, что многие препараты, в том числе и российские, доказали свою эффективность, безопасность, «способность формировать иммунитет и вырабатывать антитела».

Вторым действенным способом Комаровский назвал вентиляцию. «Уникальная особенность коронавируса — аэрозольный путь распространения вирусных частиц. Вероятность болезни тесно связана с концентрацией вируса во вдыхаемом воздухе», — пояснил специалист. В этой связи телеведущий порекомендовал чаще открывать окна и проветривать помещения или салон автомобиля.

К основным мерам профилактики он отнес масочный режим и соблюдение дистанции. Телеведущий отметил, что в закрытом пространстве риск подхватить инфекцию возрастает, поэтому необходимо носить средства защиты и не подходить к окружающим ближе, чем на полтора метра. Маска должна плотно закрывать нос и рот; каждые три часа ее нужно менять.

Также специалист призвал не забывать о гигиене. Лучше всего мыть руки с мылом, процедура должна длиться не менее 30 секунд. Если у человека нет под рукой воды и мыла, то он может воспользоваться санитайзером или влажными салфетками с дезинфицирующим средством. «Салфетки должны содержать спиртовый раствор как минимум в 60-процентной концентрации», — уточнил Комаровский.

Кроме того, по словам доктора, важно быть в курсе государственных санитарно-гигиенических требований, регулярно следить за последними новостями об эпидемиологической обстановке и «своевременно получать проверенную научную информацию о коронавирусной инфекции» из официальных или заслуживающих доверие источников.

Комаровский уточнил, что перечисленные им способы профилактики коронавируса носят универсальный характер и пригодятся не только представителям сферы услуг. В комментариях под видео пользователи сети назвали озвученные врачом меры полезными и поблагодарили его за рекомендации.