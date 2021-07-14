Доктор Комаровский оценил возможность производства вакцины на Украине

Врач и телеведущий Евгений Комаровский порассуждал о том, возможно ли производить вакцины от коронавируса на Украине. Вероятность этого он оценил в беседе с инфекционистом Вадимом Аристовым. Запись их разговора опубликована на YouTube.

Доктор сообщил, что немецкая компания BioNTech, разработавшая вакцину от коронавируса совместно с Pfizer, решила построить сеть заводов по производству вакцин в Африке.

«И я написал там два слова. Первое: BioNTech приняли решение строить в Африке заводы по производству мРНК-вакцин, второе: BioNTech — немецкая компания, третье: [канцлер Германии] Ангела Меркель пригласила [президента Украины Владимира] Зеленского в гости. Может, есть повод поговорить про заводик? Нам бы такой заводик не помешал. Мы же не хуже Африки?» — сказал Комаровский.

Аристов в ответ на это отметил, что еще в начале пандемии, полтора года назад, говорил о том, что Украине необходимо свое вакцинальное производство. По словам медика, строительство завода обошлось бы примерно в 200 миллионов долларов. При этом за покупку вакцин Украина должна заплатить 1,2 миллиарда долларов. Тем не менее ничего построено не было.

Инфекционист также обратил внимание, что в нескольких городах Украины остались старые заводы, поэтому производство не пришлось бы начинать с нуля.

«Страна вообще чуть ли не родоначальник производства сывороток в мире. Это наши заводы в Харькове, Одессе, которые делали сыворотки, известны были чуть ли не во всем мире», — возмутился Комаровский.

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