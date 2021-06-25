Доктор Комаровский оценил опасность планшетов и смартфонов для детей

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский оценил, насколько опасно для детей младше двух лет регулярное использование планшетов и смартфонов. В интервью для YouTube-канала «Ходят слухи» он объяснил, почему чрезмерное увлечение гаджетами может пагубно отразиться на развитии ребенка.

«Доказано, что у ребенка, который много времени проводит в смартфоне, есть большие проблемы с координацией движения и так далее, он не так воспринимает мир», — отметил специалист.

«Такой классический пример — ребенок стоит в кроватке, он бросает мяч. Он видит, как мяч катится, ударяется об стенки, отскакивает. Он понимает, что в этом мире происходит, как жизнь устроена. А в телевизоре мяч просто исчезает и все», — объяснил врач.

Медик добавил, что регулярно сталкивается с тем, как это влияет на восприятие детей. К примеру, по словам Комаровского, многие дети, когда у них в руках оказывается книга, пытаются увеличить картинки так же, как они увеличивают изображения на экранах гаджетов.

«Он учится правилам жизни по смартфонам. Он видит там воду, он тыкает в нее пальцем, а она не мокрая», — заключил доктор.

Ранее Комаровский развеял миф о том, что во время грозы нельзя говорить по мобильному телефону. Он также оценил риск использования устройства в непогоду.