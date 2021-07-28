Российские вирусологи спрогнозировали появление нового штамма COVID-19 из-за туристов, пишут «Известия».

Как отметил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков, из-за перемешивания людских потоков COVID-19 мутирует. Эксперт напомнил, что мутации напрямую зависят от числа зараженных на определенной местности. Несмотря на то, что больше всего больных недавно было в Индии, США и Бразилии, ситуация может быстро поменяться. «Вполне возможно, что летний туризм может поспособствовать рождению какого-то нового штамма. Но вряд ли по заразности он сможет обойти "дельту"», — уточнил он.

Эпидемиолог, научный сотрудник Европейского университета в Петербурге Антон Барчук подчеркнул, что инфекции прежде всего появляются там, где на одной территории живут много людей со сниженным иммунитетом. Такие люди становятся хроническими носителями вируса. «Часто это люди, которые получают химиотерапию или перенесли трансплантацию органов, с хроническими заболеваниями, поражением иммунной системы», — добавил ученый. Находясь долго в организме, вирус эволюционирует и набирает мутации. Барчук напомнил, что появление мутаций — случайный процесс, который нельзя предугадать.

Ранее биолог Анна Баранова заявила, что «дельта»-штамм может на своем фоне приобретать дополнительные мутации. Если это может произойти, то в дальнейшем возможно появление новых вариантов, которые сделают этот вирус более инфекционным.