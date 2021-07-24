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Российские эксперты оценили заразность «гамма»-штамма COVID-19 для привитых

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Фото: Pixabay

Российские эксперты оценили заразность так называемого бразильского «гамма»-штамма коронавируса для привитых. Они сходятся во мнении, что для однозначных выводов собрано слишком мало данных, передает РБК.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович отметила, что любой вирус может «пробить» иммунную систему, однако для тех, у кого она не была готова ко встрече с патогеном, ущерб будет сильнее. Она отметила, что новая разновидность очень заразная, однако ее летальность ниже по сравнению с «дельтой».

«Если человек привит, то либо он сумеет отразить атаку, либо, если вирус пробьется, он нанесет небольшой вред. Поэтому никто никогда не отрицал, что на 100 процентов защищены все вакцинированные», — пояснила эксперт.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский добавил, что новые штаммы появляются время от времени. Изменения происходят случайно, но жизнеспособными остаются те мутации, которые выгодны вирусу. В случае в COVID-19 это заразность или возможность «уйти» от вакцины.

«Вакцины менее эффективны в случае с дельта-штаммом, чем в случае с уханьским, но они все равно работают. Что касается гамма-штамма, сведений о нем все еще немного и они нуждаются в проверке, нужно время, чтобы понять, как он поведет себя дальше», — заключил ученый.

22 июля в научном центре «Вектор» сообщили о том, что в России выявлен бразильский «гамма»-штамм COVID-19. Он, как и индийский, является более заразным. Они оба находятся в категории «вызывающих озабоченность». В частности из-за того, что могут снижать эффективность антител. Тем не менее случаи выявления «гамма»-штамма на территории страны единичные.

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