Швеция достигла нулевой смертности от COVID-19

Швеция сохраняет нулевые показатели смертности от COVID-19 с 22 июля 2021 года. Об этом достижении сообщает база данных Our World in Data.

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На сегодняшний день, согласно данным шведского агентства общественного здравоохранения, первый этап вакцинации прошли 76,9 процента взрослого населения Швеции, а второй — 49,1 процента.

При этом шведское правительство продолжает снимать ограничения со своих граждан. С 15 июля в Швеции можно свободно пользоваться общественным транспортом и посещать любые общественные места: от парков до спортзалов. На сегодня в стране сохраняется лишь одна рекомендация от Минздрава: просьба не выходить из дома к людям, которые обнаружили у себя симптомы коронавируса.

6 июля в Израиле сообщили о нулевой смертности от коронавируса на протяжении 12 дней. Этому поспособствовали высокие темпы вакцинации в стране. Однако с распространением «дельта»-варианта (индийский штамм) заболевания, в стране появилась угроза ухудшения ситуации.