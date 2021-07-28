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Швеция достигла нулевой смертности от COVID-19

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Фото: Carl-Olof Zimmerman / globallookpress.com

Швеция сохраняет нулевые показатели смертности от COVID-19 с 22 июля 2021 года. Об этом достижении сообщает база данных Our World in Data.

На сегодняшний день, согласно данным шведского агентства общественного здравоохранения, первый этап вакцинации прошли 76,9 процента взрослого населения Швеции, а второй — 49,1 процента.

При этом шведское правительство продолжает снимать ограничения со своих граждан. С 15 июля в Швеции можно свободно пользоваться общественным транспортом и посещать любые общественные места: от парков до спортзалов. На сегодня в стране сохраняется лишь одна рекомендация от Минздрава: просьба не выходить из дома к людям, которые обнаружили у себя симптомы коронавируса.

6 июля в Израиле сообщили о нулевой смертности от коронавируса на протяжении 12 дней. Этому поспособствовали высокие темпы вакцинации в стране. Однако с распространением «дельта»-варианта (индийский штамм) заболевания, в стране появилась угроза ухудшения ситуации.

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