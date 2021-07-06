Выявлены признаки ухудшения эффективности вакцин против коронавируса

Рост числа случаев заражения «дельта»-вариантом коронавируса в Израиле, где большинство населения получило вакцину Pfizer/BioNTech, может быть признаком того, что вакцины становятся менее эффективными в предотвращении легких форм COVID-19. Об этом сообщает сайт MedicalXpress.

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По словам Рана Балисера (Ran Balicer), пока еще слишком рано говорить об ухудшении эффективности вакцин против индийского штамма, который появился в апреле и с тех пор быстро распространился по всему миру. Кроме того, не ясно, какие именно группы населения больше всего подвержены заражению «дельта»-вариантом SARS-CoV-2.

Израиль стал страной, где вакцинирование населения шло быстрее всего, в результате передача вируса снизилась до пяти случаев в день. Однако в последние дни число выявленных заражений выросло до 300 случаев из-за распространения «дельта»-варианта. Около половины заболевших приходится на детей, а другая половина — на вакцинированных взрослых. Последнее следовало ожидать, поскольку доля привитого взрослого населения достигает 85 процентов, однако некоторые специалисты предполагают, что число новых заражений выходит за пределы ожидаемого.

Число тяжелых случаев среди вакцинированных израильтян за последние дни выросло примерно с одного случая на каждые два дня до пяти случаев в день. Тем не менее эксперты по-прежнему надеются, что эффективность вакцины против серьезных заболеваний останется такой же высокой, как и для «альфа»-варианта, впервые выявленного в Великобритании в декабре.

Балисер считает маловероятным, что Израиль сможет сдержать рост числа случаев заболевания без повторного введения дополнительных ограничений, но выразил надежду, что они будут умеренными и что вакцинация граждан поможет сократить дальнейшее распространение инфекции. За последние 12 дней уровень смертности в стране был нулевым.