Ученые спрогнозировали появление 22 новых мутаций коронавируса

Американские ученые из Vir Biotechnology и Института геномики и эволюционной медицины Темплского университета создали прогностическую модель, позволяющую на основе математических расчетов прогнозировать мутации коронавируса. Об этом пишут «Известия».

Согласно их прогнозу, в ближайшие четыре месяца появятся 22 новые мутации SARS-Cov-2. При этом специалисты учитывают те изменения в коронавирусе, которые получат массовое распространение по всему миру и будут действовать в различные фазы пандемии.

Уточняется, что модель может прогнозировать их появление за пять месяцев до того момента, пока они не распространятся в мировом масштабе до одного процента. Проверяя модель, ученым удалось ретроспективно «спрогнозировать» не только те штаммы, которые уже распространились по миру, но и предсказать мутации L452R, P618R, E484Q, которые привели к появлению индийского штамма «Дельта» за несколько месяцев до того, как он распространился по миру.

Ранее британские ученые перечислили более широкий набор признаков, с помощью которых можно выявить больше случаев коронавируса на ранней стадии или протекающих в легкой форме. Авторы исследования раскрыли, что наиболее распространенные симптомы, среди которых кашель, лихорадка, потеря запаха или вкуса, позволяют выявить лишь 69 процентов симптоматических случаев, а комбинация с большим охватом — усталость, потеря запаха или вкуса, кашель, диарея, головная боль, боль в горле — уже 96 процентов.