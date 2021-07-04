Инфекционист назвал непривитых людей «фабриками по производству новых штаммов»

Профессор отделения инфекционных заболеваний в Медицинском центре Университета Вандербильта доктор Уильям Шаффнер (William Schaffner) назвал невакцинированных людей «фабриками по производству новых штаммов» и объяснил, как из-за непривитых распространяется COVID-19. Об этом он рассказал в разговоре с CNN.

По мнению специалистов, люди, не сделавшие прививку против вируса, представляют опасность для всех, если они им заразятся. Это происходит из-за того, что единственным источником новых вариантов коронавируса является инфицированный человек.

«Чем больше невакцинированных людей, тем больше у вируса возможностей для размножения», — пояснил Шаффнер. Он добавил, что у коронавируса есть свойство мутировать и зараженные могут передавать другим людям его новую мутацию.

Ранее инфекционист из Университета Огасты в американском штате Джорджия Роджер Макартур рассказал о последствиях промедления в вакцинации. Слишком медленное проведение массовой вакцинации населения различных стран от коронавируса может привести к возникновению и быстрому распространению новых, более заразных штаммов и вариантов.