Россиянка с коронавирусом оставалась заразной 11 месяцев

Одна из пациенток, заразившаяся коронавирусной инфекцией, оставалась заразной в течение 11 месяцев. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала врач-инфекционист Первого Санкт-Петербургского медуниверситета им. Павлова, эксперт некоммерческого фонда медицинских решений «Не напрасно» Оксана Станевич.

«У одной нашей пациентки вирус выделялся 11 месяцев, это был рекорд. У других — полгода, три месяца, два месяца. — сказала Станевич. — Для окружающих пациенты заразны. Периоды болезни у них разные, в том числе есть фаза латентного, то есть скрытого течения. Также может развиться пневмония, которая способна привести к тяжелому течению. Для одной пациентки, которая болела полгода, все закончилось летальным исходом».

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Она объяснила, что существует целая группа пациентов, которые длительное время сохраняют вирус в организме. Он может скрываться в тканях легких, кишечнике и даже в миокарде или центральной нервной системе. Как правило, это пациенты с онкологическими заболеваниями и системными болезнями крови, а также с аутоимунными заболеваниями, такими как плохо поддающаяся терапии красная волчанка.

При этом вирус, который длительно находится в организме, неизбежно накапливает мутации.

«И это как раз к вопросу, как возникают варианты SARS-CoV-2. Они могут появляться не только из других стран и, например, при переходе от животных, как было с норками в 2020-м году. То есть новые варианты вируса могут появляться в стране, даже если в ней закрыты все границы и никто не приезжает», — отметила инфекционист. По ее словам, не обязательно, что только пациенты с затяжным COVID-19 могут становиться источниками новых мутаций и эволюции вируса. Однако в их организмах мутации возникают чаще.

Ранее сообщалось, что ученые из Мюнхенского университета и Университетской больницы в Ульме выявили механизм, с помощью которого коронавирус SARS-CoV-2 подавляет синтез белков в зараженных клетках и противостоит иммунной системе, что может привести к смерти больного.