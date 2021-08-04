Обнаружено новое средство против коронавируса

Цветковое растение Nigella sativa (чернушка посевная), произрастающее в Северной Африке и Западной Азии, может быть использовано в будущем как новое средство против COVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты обнаружили, что тимохинон, активный ингредиент N.sativa, может связываться с S-белком коронавируса SARS-CoV-2 и не давать вирусу вызывать легочную инфекцию. По мнению ученых, он также может блокировать цитокиновый шторм, который проявляется у серьезно больных пациентов, госпитализированных с COVID-19.

Уже доказано, что тимохинон предотвращает высвобождение провоспалительных химических веществ, таких как интерлейкины. Таким образом, он может играть потенциальную роль в лечении аллергических состояний, например, астмы или экземы, а также артрита, включая ревматоидный и остеоартрит, и даже рассеянного склероза.

Чернушка посевная также полезна при лечении высокого кровяного давления, высокого уровня холестерина и сахарного диабета. В качестве противовоспалительного средства N.sativa помогает пациентам с аллергическим ринитом и синуситом, а также детской эпилепсией.