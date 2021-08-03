Стало известно о высокой патогенности штамма «дельта»

Группа специалистов из Токийского университета выяснила, что штамм коронавируса «дельта» имеет самую высокую патогенность среди других вариантов COVID-19. Об этом стало известно телеканалу NHK, передает ТАСС.

Ученые провели исследование, в ходе которого искусственно создали вирусы, несущие мутацию P681R. Это является наиболее характерной мутацией для всех штаммов индийской вариации COVID-19.

Также выяснилось, что заражение COVID-19 разрушает клетки, которые затем сливаются в единую массу под названием синтиции. В ходе эксперимента с грызунами специалисты выявили, что заражение дельта-штаммом приводит к повышенному объему синтициев, в 2,7 раза превышающий по массе аналогичные образования при инфицировании другими вариантами коронавируса. По мнению исследователей, именно этот фактор вызывает большую склонность к различного рода патологиям.

Также зараженные вирусом с мутацией P681R грызуны потеряли в весе на 4,7-6,9 процента больше по сравнению с тему, кто был инфицирован другими штаммами.

Ранее врач-инфекционист, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков раскрыл особенности постковидного синдрома «дельта»-штамма. Специалист предположил, что он чаще будет затрагивать центральную нервную систему.