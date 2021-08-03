США решили не вводить новый локдаун и обязательные прививки из-за штамма «дельта»

США решили не вводить новый локдаун из-за распространения штамма коронавируса «дальта», об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее слова приводит ТАСС.

«Мы ясно дали понять, что не собираемся возвращаться к прекращению деятельности, как в марте 2020 года. Мы не будем снова приостанавливать экономику. Мы добились слишком большого прогресса на экономическом фронте», — подчеркнула она.

Псаки добавила, что администрация президента США Джо Байдена будет делать выводы о ситуации с опорой на научные принципы и рекомендации экспертов в вопросах здравоохранения. Она также пояснила, что введение обязательной вакцинации на уровне страны не обсуждается, однако работодатели могут потребовать у сотрудников привиться по своему усмотрению.

Пресс-секретарь Белого дома также оценила масштабное празднование 60-летнего юбилея экс-президента США Барака Обамы с участием сотен человек. Она подчеркнула, что он является убежденным сторонником вакцинации и следует всем рекомендациям в сфере здравоохранения. Действующий американский лидер от посещения мероприятия воздержится.

Псаки также прокомментировала заражение коронавирусом 66-летнего сенатора-республиканца Линдси Грэма. Она пожелала ему крепкого здоровья и отметила, что такого рода заражения встречаются редко и протекают в легкой форме.

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи допустил, что ситуация с ростом заразившихся коронавирусом в стране будет ухудшаться. В то же время он отметил, страна сможет избежать новых локдаунов, несмотря на рост заболеваемости и распространение штамма «дельта».

