Байден отказался праздновать юбилей Обамы

Президент США Джо Байден не сможет посетить вечеринку по случаю шестидесятилетия бывшего американского лидера Барака Обамы. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на представителя Белого дома.

Политик отказался праздновать юбилей своего коллеги из-за запланированной рабочей поездки в Делавэр. «Хотя президент Байден не может присутствовать на этих выходных, он надеется вскоре встретиться с бывшим президентом Обамой и должным образом поприветствовать его в клубе "за 60"», — подчеркнули в Белом доме.

На празднование юбилея Обамы на острове Мартас-Винъярд в штате Массачусетс приглашены более 400 гостей. Свое присутствие на вечеринке уже подтвердил известный режиссер Стивен Спилберг, а также телеведущая Опра Уинфри и актер Джордж Клуни. Все посетители должны сдать тест на коронавирус перед мероприятием.

29 июля сообщалось, что Байден в ходе своего выступления в штате Пенсильвания оговорился и перепутал Обаму с другим американским лидером — Дональдом Трампом. Рассказывая о кризисе автомобильной промышленности в 2009 году, он заявил, что «тогдашний президент Трамп» поручил ему заняться этой проблемой. После недоразумения политик извинился и отметил, что это была «оговорка по Фрейду».