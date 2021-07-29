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В ноге жены Байдена обнаружили посторонний предмет

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Фото: Reuters

В ноге жены президента США Джо Байдена Джилл обнаружили некий посторонний «предмет», который застрял у нее в стопе во время прогулки по пляжу. Об этом сообщил пресс-секретарь первой леди Майкл Лароса, передает ТАСС.

По его словам, в прошлые выходные Джилл Байден перед двумя официальными мероприятиями на Гавайях прогуливалась по пляжу и наступила на некий предмет. Сегодня в медицинском центре имени Уолтера Рида ей проведут процедуру по его удалению, ее будет сопровождать сам Джо Байден.

При этом Ларос не уточнил, на какой именно предмет наступила супруга американского президента и не привел других подробностей.

Ранее Джилл Байден посетила Олимпиаду в Токио в старой одежде. 69-летнюю первую леди запечатлели в аэропорту Токио в платье бренда Narciso Rodriguez красного цвета средней длины. Известно, что в этом же наряде в июне Байден посещала центр вакцинации во Флориде с американским ученым-медиком Энтони Фаучи (Anthony Fauci).

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