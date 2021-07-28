Сын Байдена снял дом для рисования

Известный своими провокационными выходками сын президента США Джо Байдена Хантер взял в аренду дом на берегу океана в Малибу, штат Калифорния, для рисования. Мужчина для занятий творчеством выбрал специально оборудованный особняк, сообщает New York Post.

Байден-младший заселился в дом площадью около 300 квадратных метров с ежемесячной платой в 20 тысяч долларов в начале мая. В особняке есть художественная студия с кирпичным полом и мансардным окном, оборудованная в гараже на три машины. Для проведения вернисажей собственных картин Байден сотрудничает с арт-дилером Жоржем Бержесом.

У дома открытая планировка и 180-градусный обзор на океан. В помещениях массивные дубовые полы, французские двери. Гостиная со сводчатым потолком украшена массивным каменным камином. На участке площадью 2,8 тысячи квадратных метров есть дворик, встроенное барбекю и бассейн с джакузи. 51-летний Хантер Байден переехал в новый дом вместе со своей женой, южноафриканской моделью и режиссером Мелиссой Коэн, и их годовалым сыном Бо.

Ранее сын президента США написал книгу о том, как длительное время был зависим от наркотиков и алкоголя. Кроме того, в его ноутбуке, который Хантер сдал в ремонтную мастерскую, случайно нашли пошлые фотографии с несовершеннолетними девочками, а также переписки, которые свидетельствуют о теневых сделках с компаниями на Украине.