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Сын Байдена похвастался употреблением наркотиков вместе с мэром Вашингтона

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Хантер Байден
Хантер Байден
Фото: Paul Morigi / Getty Images for World Food Program USA

Сын президента США Джо Байдена Хантер похвастался употреблением наркотиков вместе с бывшим мэром Вашингтона Мэрионом Бэрри. Об этом сообщает издание со ссылкой на попавшую в его распоряжение запись телефонного разговора Байдена-младшего со своим другом.

Издание уточняет, что телефонный разговор датирован январем 2019 года и хранился на ноутбуке, который Хантер Байден оставил в ремонтной мастерской. Во время беседы с другом сын американского лидера похвастался, что однажды употреблял крэк-кокаин с Бэрри, который скончался в 2014 году.

Ранее стало известно, что на том же ноутбуке были обнаружены фотографии сексуального характера с несовершеннолетними девочками, переписки с ними, а также письма, свидетельствующие о его теневых сделках с компаниями на Украине. Сам Байден-младший заявил о возможной причастности России к обнаруженным документам, но признался, что не помнит, завозил ли ноутбук в ремонт в Делавэре.

Хантер Байден не скрывает, что долгое время был зависим от наркотиков. 6 апреля в продажу поступила книга с его воспоминаниями, где среди прочего он рассказал о своем пристрастии к алкоголю и наркотикам. На них, как пишет сын президента, он тратил деньги, полученные от работы в правлении украинской газодобывающей компании Burisma. Байден-младший также вспоминал, что временами испытывал настолько острую ломку, что готов был употребить что угодно, отдаленно напоминавшее наркотик — даже пармезан. В интервью CBS он подчеркнул, что трезв с тех пор, как женился на продюсере Мелиссе Коэн.

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