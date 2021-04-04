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Сын Байдена нашел «русский след» в обнаруженных у него фото несовершеннолетних

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Хантер Байден
Хантер Байден
Фото: 2020 Democratic National Convention / Pool via REUTERS

Сын президента США Джо Байдена Хантер дал интервью журналистке CBS News Трэйси Смит, где прокомментировал, в частности, происхождение фотографий сексуального характера с несовершеннолетними девочками, найденных в его ноутбуке. Байден отметил, что это может быть «русский след».

В интервью с телеканалом сын президента США стал отрицать, что ноутбук из ремонта, материалы из памяти которого ему приписывают, был его. Байден отметил, что не знает, чей это был компьютер. «Там может быть ноутбук, который у меня украли. Может быть, меня взломали. Вполне возможно, что это была русская разведка. Может быть, его у меня украли», — сказал Хантер Байден.

Так, в компьютере Байдена-младшего, который тот относил в сервис ремонта в Делавэре, обнаружили кроме снимков и переписок с несовершеннолетними письма, свидетельствующие о его теневых сделках с компаниями на Украине. Он также добавил, что не помнит, завозил ли ноутбук в ремонт в Делавэре.

6 апреля в продажу поступит книга с воспоминаниями Хантера Байдена. Там он, в частности, рассказал о своем пристрастии к алкоголю и наркотикам. На них, как пишет сын президента, он тратил деньги, полученные от работы в правлении украинской газодобывающей компании Burisma. В интервью CBS он подчеркнул, что трезв с тех пор, как женился на продюсере Мелиссе Коэн.

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