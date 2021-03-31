Сын Байдена пожалел о работе на Украине

Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден пожалел о том, что взял на себя работу в газовой компании Burisma на Украине. Он ответил на этот вопрос в своей книге, пишет FOX News.

Все обвинения в каких-либо нечестных действиях он отверг и заявил, что действовал в рамках этики. Однако, подчеркнул он, его имя использовали, чтобы навредить его отцу. «Зная сейчас, к чему это привело — я бы ответил нет. (...) Трампу пришлось бы искать какой-нибудь еще способ отвлечь людей от своего поведения, которое заслуживало импичмента».

Книга, которую он выпустил — автобиография, во многом посвященная борьбе с алкоголизмом и другими наркотическими зависимостями Хантера, мешавшими его карьере.

Хантер Байден неоднократно привлекал внимание прессы и оппонентов отца из Республиканской партии США. В первую очередь это было связано с обнаружением новых улик по делу работавшей на Украине нефтегазовой компании Burisma.

В ней Байден-младший занимал пост члена совета директоров в то время, как Байден-старший был вице-президентом в администрации бывшего главы Белого дома Барака Обамы. В декабре 2020-го Министерство юстиции США в рамках расследования налоговых дел Хантера Байдена заинтересовалось его связями с украинской стороной.