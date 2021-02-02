Стало известно о переговорах Украины и США по делу против сына Байдена

Бывший украинский дипломат Андрей Телиженко, против которого в январе США ввели санкции, рассказал о вмешательстве украинцев во внутренние дела Соединенных Штатов. Об этом сообщает «Страна.ua».

Он опубликовал переписку 2019 года тогдашнего советника президента Украины Андрея Ермака с бывшим спецпредставителем США Куртом Волкером. «Я убежден, что Андрей Ермак должен стать главным фигурантом американских санкций с учетом его попыток организовать встречу президента Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом в обмен на гарантии в расследовании дела "Буризмы" и сына [Джо] Байдена», — заявил Телиженко.

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Ему стало известно о неофициальных переговорах Украины и США по делу Хантера Байдена. По словам Телиженко, Ермак считал Руди Джулиани ключом от всех вопросов, «а сегодня пытается прикрыть себя и осудить всех, кто имел дело с адвокатом президента США».

Телиженко заявил, что он присутствовал при телефонном разговоре Джулиани и Ермака. Последний подтвердил, что украинская сторона исполнит договоренности по содействию в расследовании вмешательства в президентские выборы США 2016 года и по делу компании Burisma.

Телиженко привел сканы переписки Ермака с Волкером, призвав обратить внимание на координацию по вопросу осуждения вмешательства в американский избирательный процесс 2016 года. «В результате же, должностные лица, которые вмешивались в выборы в другом государстве [в 2016 году, инициировав дело против Пола Манафорта], — [Сергей] Лещенко, [Артем] Сытник и другие — не только сохранили свои должности, но еще и получили новые назначения», — резюмировал бывший дипломат.

Хантер Байден неоднократно привлекал внимание прессы и оппонентов его отца из Республиканской партии. В первую очередь это было связано с обнаружением новых улик по делу работавшей на Украине нефтегазовой компании Burisma, где Байден-младший занимал пост члена совета директоров в то время, как Байден-старший был вице-президентом в администрации Барака Обамы. В декабре 2020-го Министерство юстиции США в рамках расследования налоговых дел Хантера Байдена заинтересовалось его связями с украинской стороной.