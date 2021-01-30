Байден попросил свою семью «следить за собой» во время предвыборной гонки

Президент США Джо Байден во время предвыборной гонки попросил свою семью «следить за собой». Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

«Ради бога, следи за собой», — сказал Джо Байден своему младшему брату Фрэнку незадолго до голосования. Представитель Демократической партии также посоветовал родственникам не попадать в такие ситуации, которые, в первую очередь, навредят им. Отмечается, что будущий президент был обеспокоен тем, что сделки членов его семьи могут поставить кампанию под удар.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции США в рамках расследования налоговых дел сына Джо Байдена Хантера заинтересовалось его связями с украинской газовой компанией Burisma. Согласно сведения Associated Press, власти США запросили информацию о связях Хантера не только с украинской фирмой, но также и с «двумя десяткам других организаций». Помимо этого, Минюст начал изучать деловые отношения сына избранного президента с Китаем и его «другие финансовые транзакции».