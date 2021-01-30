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Байден попросил свою семью «следить за собой» во время предвыборной гонки

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Президент США Джо Байден во время предвыборной гонки попросил свою семью «следить за собой». Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

«Ради бога, следи за собой», — сказал Джо Байден своему младшему брату Фрэнку незадолго до голосования. Представитель Демократической партии также посоветовал родственникам не попадать в такие ситуации, которые, в первую очередь, навредят им. Отмечается, что будущий президент был обеспокоен тем, что сделки членов его семьи могут поставить кампанию под удар.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции США в рамках расследования налоговых дел сына Джо Байдена Хантера заинтересовалось его связями с украинской газовой компанией Burisma. Согласно сведения Associated Press, власти США запросили информацию о связях Хантера не только с украинской фирмой, но также и с «двумя десяткам других организаций». Помимо этого, Минюст начал изучать деловые отношения сына избранного президента с Китаем и его «другие финансовые транзакции».

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