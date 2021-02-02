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Госсекретарь США пообещал Украине активную помощь

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
Фото: CARLOS BARRIA / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе беседы с украинским коллегой Дмитрием Кулебой пообещал Украине активную помощь. Об этом сообщил представитель госдепартамента Нед Прайс, передает РИА Новости.

По словам Прайса, Блинкен пообещал продолжать активно помогать Украине в экономической и военной сферах.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о начале «нового дня» в отношениях с США. Он также поблагодарил американскую сторону за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности страны.

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