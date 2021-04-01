Сын Байдена потратил деньги от работы на Украине на наркотики и алкоголь

Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден признался, что потратил деньги, полученные от работы в правлении украинской газодобывающей компании Burisma, на алкоголь и наркотики. Об этом говорится в его книге «Прекрасные вещи» (Beautiful Things), которая поступит в продажу 6 апреля. Выдержки из текста опубликовала The Washington Post.

По его словам, полученные от Burisma деньги только обострили его зависимость от алкоголя и наркотиков, которая «разрушила его отношения с семьей и карьеру».

Хантер Байден рассказал в мемуарах, как боролся с наркоманией после смерти своего брата от рака в 2015 году, в том числе лечился в реабилитационных центрах. «Только за последние пять лет мой брак, продлившийся два десятилетия, распался, к моему лицу приставляли оружие, и в какой-то момент я пропал без вести, жил в мотелях, платил по 59 долларов за ночь, <...> испугал свою семью еще больше, чем самого себя», — говорится в тексе книги.

При этом он не считает неэтичным начало своей работы в Burisma, когда Джо Байден занимал пост вице-президента США. Политическая карьера его отца помогла ему, однако, по его словам, ни он, ни его отец «не сделали ничего противозаконного», особенно в том, что касается Burisma.

Также в книге Хантер Байден рассказал, что пожалел об устройстве на работу в газовой компании Burisma на Украине.

Хантер Байден неоднократно привлекал внимание прессы и оппонентов отца из Республиканской партии США. В первую очередь это было связано с обнаружением новых улик по делу работавшей на Украине нефтегазовой компании Burisma.

В ней Байден-младший занимал пост члена совета директоров в то время, как Байден-старший был вице-президентом в администрации бывшего главы Белого дома Барака Обамы. В декабре 2020-го Министерство юстиции США в рамках расследования налоговых дел Хантера Байдена заинтересовалось его связями с украинской стороной.